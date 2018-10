Männerquatsch Sonderfolge #05 “Musik von der Retro-Bühne”

In der neuesten Sonderfolge des Podcasts Männerquatsch gibt es Musik auf die Ohren. Björn und Maik durften einiges an guter Musik des Bühnenprogramms im Retro-Bereich der Gamescom 2018 mitschneiden, so dass sich eine eigene Musikfolge anbot. In dieser erlebt ihr die Musiker Chris Hülsbeck, Patrick Nevian, Double Score Dungeon, Myuu und Tronimal. Viele Interviews, zum Beispiel mit Double Score Dungeon und Tronimal, konntet ihr ja bereits in der Sonderfolge #4 hören.

Auf der Retro-Bühne wurde auch dieses Jahr wieder ein buntes Programm geboten. In der aktuellen Musikfolge können Besucher die dort gespielten Musikstücke erneut erleben, oder neu entdecken. Eine Bildergalerie auf der Homepage zeigt die aufgetretenen Künstler bei der Arbeit.

