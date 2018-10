Dreadnoughts im Kampf auf einem Eis-Planeten.

Klassenbasierter Multiplayer

Menü-Design aus der Hölle

Die freischaltbaren Verbesserungen und Skills eines Schiffs fallen unübersichtlich aus.

Free-to-Play mit großem Kosmetik-Shop

Dank Unreal Engine 4 sehen die Gefechte wirklich prächtig aus.

Fazit

Raumschiff-Action

Mehrspieler

Für Fortgeschrittene

Preis: kostenlos, Echtgeld-Shop für Kosmetik

In einem Satz: Klassenbasierte Raumschiff-Action im Multiplayer mit viel Wumms

In unserer Rubrik Indie-Check stellen wir regelmäßig ein interessantes PC-Spiel eines unabhängigen Entwicklerstudios vor. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Von Berlin aus in den Weltraum? Das machen Yager in Zusammenarbeit mit Sixfoot und Publisher Greybox mit ihrer PvP-Ballereimöglich. Zaunpfahl hat sich die Release-Version des Free-to-play-Titels auf Steam angeschaut und berichtet.In Dreadnought setzt ihr euch ans Steuer eines Raumschiffs und tretet in zwei Teams zu je acht Spielern in kurzen, aber knackigen Gefechten an. Fünf Schiffstypen stehen zur Auswahl, allerdings könnt ihr eure Entscheidung nach jedem Tod überdenken – um nämlich erfolgreich aus einer Partie hervorzugehen, sollten die Kolosse untereinander abgestimmt sein.Mit der kleinen, wendigen Korvette kommt ihr etwa leicht hinter die gegnerischen Reihen und schaltet versteckte Artillerie und taktische Kreuzer aus. Die riesigen Dreadnoughts bringen extrem starke Waffen mit, sind dafür aber auch nur schwerfällig manövrierbar und ohne Unterstützung des Teams leicht zu überwältigen. Jedes Schiff verfügt dazu noch über eigene Skills, etwa einen Raketenabwehr-Laser oder einen kurzen Warp-Sprung.Die Fülle an spielbaren Schiffen unterschiedlicher Hersteller – es gibt fünf Tier-Stufen, die spätestens ab Level drei teilweise sogar mehrfach belegt sind – macht die Auswahl nicht leicht. Dazu kommen aber auch noch unnötig kompliziert gestaltete Forschungsbäume. Um ein Schiff der nächsten Tier-Stufe zu erforschen, müsst ihr im aktuellen Schiff eine bestimmte Anzahl an Technologien mit verdienter Erfahrung freischalten.Möchtet ihr etwa den nächsten Dreadnought mit der Voraussetzung von fünf Technologien haben, müsst ihr zunächst einen bestimmten Artillerie-Kreuzer freischalten – auch wenn ihr an dem gar kein Interesse zeigt. Für den Einbau einer besseren Raketen-Variante sind dann fünf Klicks nötig: erforschen, die XP-Ausgabe bestätigen, kaufen, den Kauf bestätigen, einbauen. Und zwischen jedem Klick noch eine obligatorische Pause, in der der Server seinen Dienst verrichtet.Deutlich fixer geht das Umgestalten eines Schiffs. Im Echtgeld-Shop könnt ihr unzählige Farb-Varianten kaufen, eine Galleonsfigur ans Schiff schrauben und mit mehreren Rumpf-Bauteilen auch das komplette Äußere verändern. Theoretisch seht ihr so selten zweimal dasselbe Raumschiff in den Kämpfen. Praktisch allerdings werdet ihr eure Mit- und Gegenspieler aber auch so gut wie nie so nah wie im Hangar kommen.Während sich die gerade genannten Funktionen nur kosmetisch auswirken, gibt es auch kaufbare Vorteile. So verdient ihr mit Premium-Spielzeit mehr Erfahrungspunkte und Credits pro Match, die anteilig auch immerhin für das restliche Team gelten. Besondere Helden-Schiffe gibt es ebenfalls. Allerdings sind die von der Bewaffnung nicht überlegen, sondern bringen nur ein besonderes Aussehen und eine feste Auswahl an Skills mit. Alles in allem würde ich das Bezahlsystem daher noch als fair werten.Ich hatte Dreadnought schon vor rund einem Jahr gespielt. Jetzt ist es gerade frisch aus seiner Open-Beta-Phase entlassen und auch auf Steam erhältlich. Aber auch, wenn sich in den letzten Monaten tatsächlich einiges getan hat, wirkt das Spiel an vielen Ecken noch unfertig. In den Gefechten gibt es etwa kaum Möglichkeiten, sich mit seinem Team zu koordinieren. Ich kann zwar Gegner anvisieren und als Ziel ausrufen, aber die Markierung ist viel zu schnell wieder verschwunden. Auch Koordinaten oder ein Kompass wären hilfreich, um Absprachen zu vereinfachen. Insbesondere aber bei der Angleichung der Menüs der PS4- und PC-Version hat sich Yager keinen Gefallen getan. Hier merkt man klar, dass vieles auf die Bedienung per Controller ausgerichtet wurde.Am eigentlichen Kern des Spiels, den PvP-Gefechten, gibt es dagegen höchst wenig auszusetzen. Jede Schiffsklasse hat aufgrund ihrer vielen Individualisierungsmöglichkeiten ihre Daseinsberechtigung im All. In höheren Tier-Stufen werden zum Aufrüsten jedoch auch viele Erfahrungspunkte nötig. Aber all der Meckerei zum Trotz: Dreadnought ist ein gutes Spiel, dass besonders mit Freunden im Team viel Spaß macht.