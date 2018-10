Dirty Bomb: Splash Damage stellt die Entwicklung des Shooters ein

PC

Splash Damage hat die Weiterentwicklung seines seit 2015 erhältlichen Free-to-play-Shooters Dirty Bomb offiziell eingestellt. Dies gab das Studio jüngst in einem Statement auf der offiziellen Homepage bekannt. Wie das Team erklärt, hat sich der Titel trotz aller Bemühungen und diversen Updates finanziell nicht gelohnt, weshalb man sich nun zu diesem Schritt entschied.

Weitere inhaltliche Updates (wie etwa neue Söldner) sind nicht mehr geplant. Käufer des All Merc Packs sollen ihr Geld bis zum 31. Januar des kommenden Jahres zurückerstattet bekommen. Alle bereits im Spiel verfügbaren Charaktere bleiben aber weiterhin spielbar. Die Server sollen noch so lange betrieben werden, solange sich genügend Spieler zusammenfinden.

Trotz dieses Misserfolges ist das Studio bezüglich der eigenen Zukunft positiv gestimmt. Man habe noch diverse andere, noch nicht angekündigte Projekte in der Hinterhand: „Wir können es kaum abwarten, mit euch gemeinsam an diesen zu arbeiten“, so die Entwickler. Splash Damage hat in der Vergangenheit unter anderem den Multiplayer-Shooter Brink (Testnote: 9.0) entwickelt und war in die Entstehung der Multiplayer-Modi von Batman - Arkham Origins (Testnote: 9.0), Gears of War Ultimate Edition und Gears of War 4 (Testnote: 9.0) involviert.