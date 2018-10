Resident Evil 2: Videos zu den Outfits aus der Deluxe Edition

PC XOne PS4

Resident Evil 2 ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Resident Evil 2 ab 49,98 € bei Amazon.de kaufen.

Capcom hat zwei neue Videos zum kommenden Remake von Resident Evil 2 veröffentlicht, die euch das Noir-Outfit für Claire Redfield und das Arklay-Sheriff-Outfit für Leon S. Kennedy vorstellen. Den Clip zum Noir-Outfit könnt ihr euch weiter unten anschauen. Das Video zum Arklay-Sheriff-Outfit findet ihr in den Quellenangaben verlinkt. Zuvor hat der Publisher bereits das Military-Outfit für Claire in Aktion gezeigt. Alle drei Kostüme sind Teil der 70 Euro teuren „Deluxe Edition“ des Spiels, die Anfang vergangener Woche offiziell angekündigt wurde.

Die Sonderedition umfasst darüber hinaus noch das Elza-Walker-Outfit für Claire und den Noir-Anzug für Leon sowie weitere Extras. Die Videos dazu werden wohl in den nächsten Tagen folgen. Resident Evil 2 wird am 25. Januar 2019 für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.