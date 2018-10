Battlefleet Gothic - Armada 2: Release-Termin und Details zur Beta

PC

Der Entwickler Tindalos Interactive und der Publisher Focus Home Interactive haben den Veröffentlichungstermin für Battlefleet Gothic - Armada 2 bekannt gegeben. Das Echtzeit-Strategiespiel wird demnach ab dem 24. Januar des kommenden Jahres für den PC erhältlich sein. Der Titel kann ab sofort vorbestellt werden, wobei Frühkäufer bei Steam einen Rabatt von zehn Prozent erhalten. Besitzern von Battlefleet Gothic - Armada (Testnote: 7.5) wird gar ein Rabatt von 25 Prozent gewährt. Die Vorbesteller erhalten darüber hinaus den Zugang zur geplanten Beta, zu deren Inhalten nun auch konkrete Details bekannt gegeben wurden.

So wird sich die Beta in zwei Phasen aufteilen. In beiden werden die Teilnehmer alle zwölf Fraktionen des Spiels ausprobieren können. Die erste Beta-Phase soll im Dezember stattfinden, eine Woche lang andauern und sich auf den Multiplayer, die Balance und das Sammeln von Feedback fokussieren. Geboten werden das komplette Multiplayer-Fortschrittsystem, benutzerdefinierte Spiele, Kämpfe gegen die KI sowie 2vs2- und 1v1-Partien.

Die zweite Beta-Phase soll im Januar 2019 starten und dann bis zum Release des Spiels andauern. Es wird alle Updates basierend auf dem Feedback der ersteren Beta enthalten und neben dem Multiplayer auch einen Einblick in den Prolog sowie den jeweils ersten Teil von zwei der insgesamt drei im Spiel enthaltenen Kampagnen bieten. Zudem werden die Spieler einen Blick auf den Schiffbau, imperiale Eroberungen und die storybasierten Erfahrungen werfen können. „Es wird im Grunde ein Vorgeschmack auf das komplette Spiel sein“ so der Publisher.