World of Warships: Update mit britischen Zerstörern und Halloween-Event

PC MacOS

World of Warships ab 100,00 € bei Green Man Gaming kaufen.

Passend zur Jahreszeit gibt es nicht nur in vielen MMOs Halloween-Events, auch Wargaming bringt mit Update 0.7.10 für World of Warships gleich mehrere spezielle Missionen an den Start. Außerdem mit an Bord: ein neuer Forschungsbaum für britische Zerstörer und ein russischer Eishockey-Spieler als Kapitän.

Die Halloween-Events starten diese Woche mit dem schon aus 2016 bekannten Unternehmen "die Transsilvania schützen", bei dem wir ein NPC-Schiff durch eine gruselige Umgebung an ihr Ziel zu einem Portal geleiten müssen, vor dem der besonders starke Endgegner Rasputin wartet. Ab dem 25.10. können wir dann im 2017er Unternehmen "Sonnenstrahl der Finsternis" antreten, bei der es um die Verteidigung mehrerer strategischer Punkte gegen eine Übermacht an Gegnern geht. Spannend wird es dann an Halloween selbst, wenn die neue Mission "Schrecken aus der Tiefe" freigeschaltet wird, in der wir erstmals überhaupt im Spiel Uboote steuern dürfen. Gleich fünf verschiedene wird es geben, wobei das erste sofort freigeschaltet wird und wir die restlichen vier durch den Abschluss der vorigen zwei Unternehmen mit fünf Sternen freischalten. Mehr Details findet ihr in diesem Artikel bei Wargaming.

Wer es weniger phantasievoll mag, kann sich mit neuen realen Schiffen austoben. Die Royal Navy bekommt ihren eigenen Zerstörer-Forschungsbaum. Zugleich geht das dazu passende Event weiter, bei dem ihr jede Woche vier neue Auftragsketten bekommt. Die britischen Zerstörer zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie genau wie RN-Kreuzer ihre Torpedos einzeln abwerfen können und durch besonders kurz andauernde, dafür aber viele Nebelwerfer haben.

Und schließlich gibt es einen weiteren einzigartigen Kapitän im Spiel, den russischen Eishockey-Spieler Alexander Ovechkin, seit 2005 bei den Washington Capitals in der NHL im Einsatz. Er erhält die verbesserten Fähigkeiten "Eliteschütze" und "Experte der Überlebensfähigkeit". Um ihn in eure Mannschaft zu kriegen, müsst ihr auf der World of Warships Homepage den Auftrag annehmen. Er bringt auch eine eigene Sammlung von Gegenständen aus speziellen Containern mit, die ihr als Belohnung für den Auftrag bekommt oder im Shop kaufen könnt. In den Containern können mit geringer Chance auch Premium-Schiffe, eine einzigartige Tarnung für den Flugzeugträger Lexington (mit Eishockey-Feld an Deck) oder der binationale Kapitän Ovechkin enthalten sein. Letzterer lässt sich sowohl auf amerikanischen, als auch auf sowjetischen einsetzen.