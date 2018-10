Shadow of the Tomb Raider: Geplante Zusatzinhalte im Entwicklervideo

PC XOne PS4

Bereits vor der Veröffentlichung von Shadow of the Tomb Raider (Testnote: 9.0) gab der Entwickler Eidos Montreal bekannt, dass der Titel nach dem Release um sieben DLCs erweitert wird, die neue Inhalte, wie Dungeons, Waffen, Outfits, Pfade und einen kooperativen Modus ins Spiel bringen werden. In einem neuen Entwicklervideo spricht das Team über seine Pläne.

Im Verlauf des rund sechs Minuten langen Videos kommen unter anderem Senior Producer Mario Chabtini, Gameplay Director Vincent Monnier und Associate Producer Jonathan Dahan zu Wort, um euch die kommenden Zusatzinhalte im Detail vorzustellen. Dabei wird auch auf den ersten DLC Die Schmiede eingegangen, in dem Lara sich in die von Lava überflutete Schmiede der gefallenen Götter begibt, um die Geheimnisse von Kuwaq Yaku zu lüften. Dabei muss sie das Vermächtnis eines alten Freundes erfüllen und sich einer in den Flammen verborgenen uralten Gefahr stellen. Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen: