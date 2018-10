GOG-Weekend-Sale mit Banner Saga, Hob, Torchlight und mehr

GOG.com hat zum Wochenende hin einen kleinen Sale gestartet, bei dem ihr ausgewählte Taktik- und Rollenspiele in der DRM-freien Variante günstiger erwerben könnt. Unter anderem umfasst das Angebot Titel wie The Banner Saga (Testnote: 8.0), Hob, Guild of Dungeoneering und die beiden Torchlight-Spiele. Nachfolgend ein paar Beispiel aus dem Store (das komplette Angebot findet ihr wie immer unter dem Link in den Quellenangaben):