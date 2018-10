World War 3 startet in die Early-Access-Phase / Release-Trailer

PC

Der im Mai dieses Jahres angekündigte militärische Multiplayer-Shooter World War 3 vom polnischen Entwickler The Farm 51 (Get Even - Testnote: 7.0) ist zum Wochenende hin in die Early-Access-Phase auf Steam gestartet. In den nächsten Monaten soll der Titel, mit dem das Studio mit der Battlefield-Serie von Electronic Arts konkurrieren möchte, mit Hilfe der Community weiterentwickelt und nach und nach um neue Inhalte erweitert werden.

Die Early-Access-Phase wird mindestens ein Jahr andauern. Wer schon jetzt ins Spiel einsteigen und das Team durch sein Feedback bei der Entwicklung unterstützen möchte, kann zum Early-Access-Preis von 25 Euro zugreifen. Die Release-Version hatte offenbar zu Beginn mit Verbindungsproblemen zu kämpfen, für die allerdings bereits ein Update veröffentlicht wurde. Passend zum Frühstart des Spiels hat The Farm 51 auch einen Trailer veröffentlicht, der euch auf die Multiplayer-Schlachten einstimmt. Das Video könnt ihr euch im Folgenden anschauen: