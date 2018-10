PC Switch XOne PS4 MacOS

Vinnie Cannoli ist zurück und bereitet in Guns, Gore & Cannoli 2 abermals eine Festtafel für Splatter-Fans vor. Um nochmal einen draufzusetzen, sind dieses Mal auch Nazi-Zombies mit an Bord.

Guns, Gore & Cannoli 2 ab 12,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Spiel's noch einmal, Vinnie!

Alte Tugenden

Neue Tugenden

Thugtown ist noch immer ein heißes Pflaster.

Der dunkle Don

Wenn wir schon mal dabei sind, bringen wir das Dritte Reich eben auch noch zu Fall.

Fazit

2D-Shoot-em-up (auch für PC, PS4 und Switch)

Einzelspieler und Koop-Modus

Für Anfänger und Fortgeschrittene

Erhältlich seit dem 11.10.2018 für 12,99 Euro

In einem Satz: Konsequente Fortsetzung des Splatter-Shooters um Vinnie Cannoli.

Der Arcade-Check stellt jeweils ein interessantes Downloadspiel vom Xbox-Marktplatz vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Ra-tat-ta-ta – Mobster und Nudelliebhaber Vinnie Cannoli, der Schlächter von Thugtown und einzige Überlebende des Zombi-Massakers von 1920, ist zurück. Die Untoten allerdings auch. Und dieses Mal hat das Heer der Hirnlosen Verstärkung aus den gefallenen Reihen von Nazi-Deutschland erhalten. Aber auch Vinnie hat dazugelernt und ein paar neue Tricks auf Lager. Welche genau das sind, erfahrt ihr im Arcade-Check zuDer alternde Mafiosi Vinnie Cannoli steckt einmal mehr in bleihaltigen Schwierigkeiten. In seinem Metier gehört eine gewisse Gefahr für Leib und Leben zum Berufsalltag, aber dieser Tage scheint ihm die halbe Unterwelt auf den Fersen zu sein. Dennoch hat der Trenchcoat-Träger wie immer einen flotten Spruch auf den Lippen und stellt sich bis an die Zähne bewaffnet seinem Schicksal entgegen.Wer den Serienauftakt Arcade-Check ) kennt, kann sich den blutigen Rest vorstellen. Abermals präsentieren die Crazy Monkey Studios einen traditionellen 2D-Shooter in handgezeichneter Comic-Optik, der auch in puncto Splatter und Humor den Vorgänger konsequent fortsetzt.Wir wissen nicht, warum in Guns, Gore & Cannoli 2 alle Waffen der Stadt auf uns gerichtet sind, aber zumindest kennen wir die Richtung, in die wir das Feuer erwidern müssen. Und das ist wörtlich gemeint. Vinnie hat die vormals steife Hüfte auskuriert und kann nun nicht mehr nur geradeaus, sondern in alle Richtungen schießen. Wie in einem Twin-Stick-Shooter justieren wir die Bleispritze mit dem rechten Stick aus und entfesseln anschließend einen verheerenden Kugelhagel.Damit die Übersicht gewahrt bleibt, wurde die Perspektive des Spiels überarbeitet, sodass wir nun weiter weg vom Geschehen einen größeren Bildschirmausschnitt betrachten. Da passt es auch, dass sich Vinnie nun per Doppelsprung oder Ausweichrolle wesentlich agiler durch die Levels bewegt. Durch die Neuerungen müssen wir uns deutlich mehr in der Vertikalen nach oben und unten orientieren, als dies noch im Vorgänger der Fall war. Bisweilen fühlen wir uns sogar in einen Bullet-Hell-Shooter versetzt, aber diese Passagen dominieren das Spiel nicht.Wo gehobelt wird, da fliegen bekanntlich auch die Körperteile. Guns, Gore & Cannoli 2 ist erneut ein Fest für Splatter-Fans und serviert selbst die größte Sauerei oftmals noch mit einem Augenzwinkern. Dafür zeichnen sich auch die überzogenen sowie fein gezeichneten Charaktermodelle und Hintergründe verantwortlich. Vom grobschlächtigen Hafenschläger über den detaillierten Nachtclub bis hin zum untoten Nazi-Oberst werden alle B-Movie- und Noir-Klischees mit vollem Vorsatz erfüllt. Kurzum: die Pixel-Artisten aus Belgien liefern abermals eine großartige Arbeit ab, die durch den feinen Jazz-Soundtrack noch stilecht ins rechte Licht gerückt wird.Die blutige Spur führt uns schließlich über die von Zombies heimgesuchten Ruinen Thugtowns in die Wirren des Zweiten Weltkriegs und das von den Nazis besetzte Europa. Hier, im Herzen der Finsternis, zieht der sogenannte dunkle Don die Fäden im Hintergrund und möchte Vinnies Kopf auf dem Silbertablett serviert bekommen. Naturgemäß wollen wir unsere Haut so teuer wie möglich verkaufen und setzen Fußvolk wie Obermotzen alles entgegen, was wir haben. Letztere sind – wie auch der Rest des Spiels – kein Pappenstiel, bieten aber dennoch stets eine faire Herausforderung. Ebenso verhält es sich mit den Speicherpunkten, die in frustfreier Entfernung über die Levels verteilt sind. Nicht einfacher aber noch spaßiger wird es mit bis zu drei Kollegen im lokalen Koop-Modus.Etwas anders verhält es sich mit den neuen Friedensstiftern, wie etwa den großkalibrigen Maschinengewehren, der furchteinflößenden Kettensäge oder der Luger-Pistole. Vinnies Arsenal ist dermaßen stark gewachsen, dass die Entwickler ein gut gemeintes, aber fehleranfälliges Kreismenü zur Waffenauswahl implementiert haben. Zum einen will der schnelle Wechsel im Eifer des Gefechts nicht immer auf Anhieb gelingen. Zum anderen läuft das Geschehen auf dem Bildschirm erbarmungslos weiter.Guns, Gore & Cannoli 2 rundet die wenigen Kanten des Vorgängers ab und führt dessen Splatter-Konzept konsequent weiter. Herausgekommen ist abermals ein sehr süffiger 2D-Shooter der alten Schule, dessen detaillierte Comic-Grafik durchweg ein Fest für die Augen bietet. Das erweiterte Bewegungsrepertoire unseres Alter Ego möchten wir bereits nach kurzer Zeit nicht mehr missen, und auch sonst gibt es abseits des Kreismenüs zur Waffenauswahl wenig Anlass zur Kritik.