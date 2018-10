8x Stunde der Kritiker in 6 Wochen: SdK-Offensive & Premium-Angebot

PC MacOS

Die SdK-Offensive 2018 bringt euch acht SdKs in sechs Wochen – und ein attraktives Einstiegsangebot für Neu-Abonnenten von GamersGlobal Premium.

Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry tba: Fallout 76 tba: Red Dead Redemption 2 tba: Call of Cthulhu tba: Overkill's The Walking Dead tba: Underworld Ascendant tba: Battlefield 5 tba: Darksiders 3

Wie schon 2015, 2016 und 2017 blasen wir auch in diesem Jahr zur SdK-Offensive. Statt der üblichen ungefähr drei Folgen von Stunde der Kritiker pro Monat liefern wir euch ab sofort und bis Ende November gleich acht Ausgaben! Konkret handelt es sich dabei um Ausgaben zu den folgenden Spielen ("konkret" heißt dabei nicht, dass uns nicht widrige Umstände oder neue Erkenntnisse zu Detailänderungen zwingen könnten):

Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry (bereits erschienen) Fallout 76 Red Dead Redemption 2 Call of Cthulhu Overkill's The Walking Dead Underworld Ascendant Battlefield V Darksiders 3

Ihr könnt die Folgen einzeln erwerben (3€ pro Folge beziehungsweise 2 Premium Points) oder nutzt sie als Premium-Abonnenten für nur 3,99 Euro pro Monat (bei 12 Monaten Laufzeit, sonst 4,99 oder 5,99 Euro pro Monat).

Premium-Angebot

Passend zur SdK-Offensive erhalten Neu-Abonnenten ab sofort und bis 11.11. die Chance, für den einmaligen regulären Preis kräftig Zusatzmonate abzusahnen: Wenn ihr seit mindestens 12 Monaten ohne Abo seid (d.h., ihr hattet noch nie eines oder seit dem 20.10.2017 keines mehr), seid ihr teilnahmeberechtigt!

Wenn ihr 1 Monat abschließt (5,99), erhaltet ihr einen Bonusmonat (=2,99 pro Monat)

Bonusmonat (=2,99 pro Monat) Schließt ihr 3 Monate ab (14,99), bekommt ihr zwei Monate obendrauf (=2,99 pro Monat)

Monate obendrauf (=2,99 pro Monat) Schließt ihr 12 Monate ab (47,88), bekommt ihr vier Monate extra (=2,99 pro Monat)

Zur Teilnahme einfach Premium-Abo abschließen und nach dessen durch uns eine Mail an service §§AT§§ GAMERSGLOBAL $$ DE schreiben mit Betreff "SdK-Angebot". Pastet in die eigentliche Mail bitte euren "Ext. Profil-Link" (siehe euer Profil, direkt unter dem großen Usernamen / Userrang), er sieht z.B. so aus: Ext.Link: http://www.gamersglobal.de/user/10

Die Aktion endet am 11.11.2018!