Noch nicht gespielt/ warte auf die PC-Version. 37% Absolut erstklassig! 17% Interessiert mich nicht. 14% Sehr gut, aber nicht überragend. 11% Gut, aber insgesamt überschätzt. 8% Sehr gut, aber es erfüllt nicht ganz meine Erwartungen. 4% Gut, aber auch nichts außergewöhnlich Tolles. 4% Das (bislang) beste Spiel aller Zeiten! 3% Durchschnittlich und entsprechend vielfach überbwertet. 2% Mittelmäßig. 1% Einfach nur schlecht. 0%

News-Update (Ergebnis):Der größte Teil der Umfrageteilnehmer schätzt die Qualität von Red Dead Redemption 2 positiv ein. So finden es 17 Prozent der Umfrageteilnehmer "absolut erstklassig", weitere 3 Prozent bezeichnen es gar als das bislang beste Spiel überhaupt. Sehr gut finden es immer noch 11 Prozent. Trotzdem es 8 Prozent für überschätzt halten oder die Erwartungen weiterer 4 Prozent nicht ganz erfüllt hat, schätzen auch diese Umfrageteilnehmer RDR 2 insgesamt als gutes beziehungsweise sehr gutes Spiel ein. Generell eher negative Einschätzungen gibt es kaum (insgesamt 7 Prozent). Kein Interesse am Spiel haben 14 Prozent der Umfrageteilnehmer. Das Gesamtergebnis findet ihr weiter unten.Ursprüngliche News:Ob unsere Enkel (oder je nachdem, wie alt ihr heute bereits seid auch Ur-Enkel) uns in ferner Zukunft einmal fragen werden, was wir am 26. Oktober 2018 gemacht haben, das muss die Zeit zeigen. Ungeachtet dessen, ob dieser Termin am Ende ein historischer gewesen sein mag, der sich ins kollektive Gedächtnis einbrennt, so war es der offizielle Release-Tag von Rockstar Games' Open-World-Actionspiel Red Dead Redemption 2 (im Test ). Vielleicht habt ihr darin Frauen gefesselt und vom Zug überfahren lassen wie im Vorgänger, ohne dass die PETA dabei auch nur ansatzweise die Nase rümpft (ist ja schließlich bloß ein Mensch!). Vielleicht habt ihr zu deren Entsetzen aber auch das Feuer auf Tiere eröffnet und euch mitsamt stylisher Animation ihrer Felle angeeignet – oder deren Kadaver am Ende sogar ungenutzt am Wegesrand verotten lassen.Aber welche Erlebnisse ihr in Red Dead Redemption 2 (bislang) auch immer gehabt haben mögt: Wie gut gefällt euch das Western-Spiel denn eigentlich? Ist es für euch der erhoffte Knaller geworden, seid ihr nur so halbwegs zufrieden oder vielleicht sogar auf ganzer Linie enttäuscht? Genau das möchten wir in unserer heutigen Sonntagsfrage von euch erfahren. Nehmt wie üblich doch nicht nur an der unten eingebetteten Umfrage teil, sondern schildert in den Kommentaren unter dieser News genauer, was euch am Spiel besonders gefällt oder auch missfällt.Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Danach schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.