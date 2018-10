Tomb Raider 20% Silent Hill 15% In jedem Fall keine, wo Uwe Boll die Hände im Spiel hatte. 13% Warcraft 12% Resident Evil 10% Prince of Persia 7% Postal 5% Mortal Kombat 4% Super Mario Bros. 3% Ein anderes Spiel/ Spielereihe 2% Doom 2% Max Payne 2% Ratchet & Clank 1% Hitman 1% Dead or Alive 1% Need for Speed 1% Assassin's Creed 1% Double Dragon 0% Street Fighter 0% Alone in the Dark 0% BloodRayne 0%

News-Update (Ergebnis):Mit gut einem Fünftel aller Umfrageteilnehmer finden die meisten, dass die-Reihe bislang am besten filmisch umgesetzt wurde. Hoch im Kurs stehen mit 15 respektive 12 Prozent der Stimmen aber auchund. Obgleich auch weitere 13 Prozent der Teilnehmer die Werke von Uwe Boll allgemein für ein Spitzenposition ausschließen würde, schafft es dessen Film zu Postal mit rund 5 Prozent der Stimmen immerhin auf Platz 6 der Rangliste. Neben dem Siegertrio konnten sich mit 10 beziehungsweise 7 Prozent der Stimmen nur noch Resident Evil und Prince of Persia vor Postal positionieren. Das Gesamtergebnis der Umfrage sieht wie folgt aus:Ursprüngliche News:Es passierte mit Remedys, mit IO Interactives-Reihe,und auch bereits einige Male mitoder: Film- oder Serienadaptionen bekannter Videospielserien. Gut waren die gewiss nicht immer, und hatten im Fall vonVerfilmungoft auch nicht mehr allzu viel mit der Vorlage gemein.Filmgilt (nicht nur) unter Kennern der Spielereihe als eine der vielleicht schlimmsten Umsetzungen überhaupt.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch aber gar nicht wissen, welche Film- oder TV-Adaption einer Computerspielserie konkret die beste oder schlechste war. Stattdessen möchten wir von euch erfahren, welche Spielereihe eurer Meinung nach bislang am besten umgesetzt wurde. Insofern es bereits mehrere Filme oder Ähnliches zur Serie gibt, orientiert euch bei der Stimmabgabe bitte einfach am eurer Ansicht nach besten, den ihr gesehen habt. Welcher genau euch dazu bewegt hat, bei dieser oder jener Spielereihe euer Häkchen zu setzen, dürft ihr uns natürlich gerne in den Kommentaren unter die News verraten und dort eure Meinung mit den anderen Usern und/ der Redaktion diskutieren. Natürlich können wir nicht jede einzelne Spielereihe aufführen, zu der es Filme oder auch eine TV-Serie gab. Sollte euer Favorit also nicht auftauchen, wählt einfach "eine andere Spieleserie" und nennt uns euren Liebling entsprechend in den Kommentaren.Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Danach schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.