Steam: Gratiswochenende mit Halo Wars, IO-Interactive-Sale und mehr

Bei Steam könnt ihr an diesem Wochenende das Echtzeitstrategiespiel Halo Wars in der „Definitive Edition“ kostenfrei anspielen und bei Bedarf auch zum halben Preis erwerben. Der Download des Spiels ist rund 9,7 GB groß und ihr könnt den Titel bis zum kommenden Sonntag, den 21. Oktober 2018, um 22:00 Uhr (deutscher Zeit) kostenlos ausprobieren.

Darüber könnt ihr aktuell Spiele aus dem Portfolio von IO Interactive, sowie das komplette Fallout-Franchise von Bethesda günstiger erhalten. Rabatte gibt es unter anderem auf die „Game of the Year Edition“ von Hitman (Testnote: 9.0) und die „Ultimate Edition“ von Fallout - New Vegas (Testnote: 9.0). Als Tagesangebot wurde hack//G.U. Last Recode rabattiert. Hier ein paar Beispiele aus dem Store (das ganze Angebot findet ihr wie immer unter dem Quellenlink):