Days Gone um zwei Monate verschoben / neuer Termin

Der Release des PS4-exklusiven Days Gone (Preview) wird später, als ursprünglich geplant erfolgen. Dies gab Asad Qizilbash, Marketing-Vizepräsident für Playstation- Exklusivspiele bei Sony Interactive Entertainment of America, auf dem offiziellen Playstation Blog bekannt. Ursprünglich sollte der Titel am 22. Februar des kommenden Jahres erscheinen. Man habe jedoch beschlossen, das Spiel aus dem „überfüllten“ Monat auf den 26. April 2019 zu verlegen, so Qizilbash. Bend Studio biete sich somit die Gelegenheit, den Titel weiter zu polieren.

In Days Gone schlüpft ihr in die Rolle von Deacon St. John, einem Biker, der nach einer globalen Pandemie als einer der letzten Überlebenden der Menschheit in einer verwüsteten Welt voller infizierter Kreaturen („Freaker“) zu überleben versucht. Auf seiner Reise durch die postapokalyptische Einöde des pazifischen Nordwestens muss sich Deacon nicht nur von den aggressiven und zahlenmäßig überlegenen Freakern, sondern auch marodierenden Gruppen von Plündern in Acht nehmen, die in der zerstörten Welt um die letzten Ressourcen kämpfen.