Path of Exile: Offenbar PS4-Release geplant

PC XOne

Während das Diablo-ähnliche Hack-and-Slay-Spiel Path of Exile auf dem PC bereits seit Jahren verfügbar ist und im letzten Jahr auch für die Xbox One erschien, blieben die PS4-Spieler bisher außen vor. Doch das wird sich offenbar in naher Zukunft ändern. Wie ein Eintrag im taiwanesischen Rating-Board verrät, plant das verantwortliche Entwicklerstudio Grinding Gear Games den Free-to-play-Titel auch für Sonys aktuelle Konsole umzusetzen.

Wann genau sich die Playstation-Fans durch das düstere Kontinent Wraeclast prügeln und plündern werden dürfen, geht aus dem Eintrag nicht hervor. Auch eine offizielle Ankündigung lässt bisher auf sich warten. Sobald diese erfolgt, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.

Path of Exile wurde seit seinem Release auf dem PC im Jahre 2013 kontinuierlich mit neuen Inhalten versorgt und erhielt insgesamt sieben Erweiterungen. Die bisher letzte, mit dem Titel The War for the Atlas wurde im Dezember vergangenen Jahres veröffentlicht und brachte neben neuen Erzählungen auch neue Karten, Skill-Gems und einzigartige Gegenstände ins Spiel. Einen Trailer zu The War for the Atlas könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.