Ist es um Deutschland so schlecht bestellt, dass man Parallelen zu einem Umgang, wie er in Grand Theft Auto dargestellt wird, ziehen kann? Der Spiegel hat dies versucht und fragt sich, warum es kein Spiel in einem modernen Deutschland-Setting gibt. Mysteriös wird es in einer Geschichte vom Unknown Developer, der seit einiger Zeit auf itch.io Scharen von Usern rätseln lässt. Ein Nachruf auf den verstorbenen Microsoft-Mitbegründer Paul Allen, Maniac-Mansion-Kult aus dem GamersGlobal-Archiv und ein unterhaltsames Fundstück der Woche komplettieren unser Leseangebot für dieses Wochenende.

„GTA: Germany“ - eine Vision

spiegel.de am 13.10.2018, von Markus Böhm & Matthias Kreienbrink

„Berlin als Moloch, Drogentransporte von Hamburg nach München: Große Videospiele im Stil eines GTA könnten auch im modernen Deutschland spielen. Wie könnten sie aussehen - und warum gibt es sie nicht?“ Die Spiegel-Online-Redakteure Markus Böhm und Matthias Kreienbrink haben Ideen für ein Videospiel gesammelt, das sich mit Aspekten der deutschen Gesellschaft 2018 befasst. Die heimische Spielelandschaft wird dabei ebenso unter die Lupe genommen wie die möglichen Auswirkungen auf hiesige Politik und Medien.

Das Mysterium des Unknown Developer

spielkritik.com am 15.10.2018, von Amon 2

Auf itch.io, einer Website für Indiespiele, sind User auf ein Programm gestoßen, das nach Tastendruck einen Buchstabensalat, ein schwer verständliches Sprachsample und einen Punktestand ausspuckt. Autor: Unknown Developer. Nicht das erste Rätselhafte, das der/die Künstler/in unter dem Pseudonym ins Netz gestellt hat. Neugierige haben nun eine Community gegründet und wollen in einer Art Schnitzeljagd herausfinden, wer hinter den mysteriösen Spielchen steckt und was sie zu bedeuten haben... und der Unknown Developer gibt den Affen immer aufs Neue Zucker.

Paul Allen - Der Ideenmann

süddeutsche.de am 16.10.2018, von Jürgen Schmieder

„Als andere für den Computer verlacht wurden, dachte er schon an das Smartphone.“ Der Microsoft-Mitbegründer Paul Allen starb am vergangenen Montag im Alter von 65 Jahren an Krebs. Die Süddeutsche Zeitung hat einen Nachruf veröffentlicht, der Allen als intelligenten, neugierigen, großzügigen, freundlichen und bescheidenen Menschen skizziert, der vielen aufgrund folgender Sätze in Erinnerung bleiben wird: „Meine größte Befriedigung ist es, daran zu arbeiten, dass die Welt ein besserer Ort wird.“

Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Kultklassiker Folge 1: Maniac Mansion“

gamersglobal.de am 29.12.2011, von Benjamin Braun Ende 2011 fiel mit dem Lucasfilm-Adventure Maniac Mansion der Startschuss für die exklusive GG-Reihe „Kultklassiker“, gespickt mit Infos und Anekdoten wie dieser: „Parallel zu den ersten Sitzungen, bei denen laut Gilbert quasi nichts mitgeschrieben wurde, die beiden sich aber 'den Arsch ablachten', machte sich Winnick daran, erste Konzeptzeichnungen von Charakteren anzufertigen.“ Ein heute noch lesenswertes und unterhaltsames Feature über Entstehung und Einfluss von Maniac Mansion auf die Spielegeschichte.



Fundstück der Woche: „Der Mann, der Microsoft www.windows95.com wegschnappte“

vongestern.com am 24.7.2018 Anno 1996 hat Bill Gates so ziemlich alles, was ein Mensch sich wünschen kann: Milliarden auf dem Konto, den wertvollsten Konzern der Welt unter sich und mit Windows 95 ein bahnbrechendes Beriebssystem. Nur eines fehlt dem Mann: Eine Internetseite für Windows 95. Diese hat sich ein Student für 100 US-Dollar gesichert. Das mit dem Copyright wurde damals scheinbar nicht so eng gesehen, wie in einem Original-Scan des PM-Magazins auf dem Retroblog vongestern.com zu lesen ist.