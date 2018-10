Transport Fever: Thank-You-Patch angekündigt

PC Linux MacOS

In knapp drei Wochen feiert die Wirtschaftssimulation Transport Fever ihren zweiten Geburtstag. Dies und die große Beliebtheit des Spiels hat Urban Games zum Anlass genommen und einen Thank-You-Patch angekündigt. Wie der Name verrät, möchten sich die Entwickler damit bei den Fans für die Treue und die vielen Rückmeldungen zum Spiel bedanken. Deshalb sollen neben der Behebung von Fehlern auch diverse Verbesserungen ihren Weg ins Spiel finden. Genauere Details dazu sind noch nicht bekanntgegeben worden, außer dass sie aus dem Pool der vielen Ideen der Spieler stammen sollen. Nur eine Verbesserung steht schon fest, mit welcher Urban Games ein Versprechen einlösen möchte. Triebwagen-Garnituren werden mit dem Patch in beide Richtungen fahren können, ohne in Bahnhöfen drehen zu müssen.

Neben dieser Ankündigung wurde von den Entwicklern noch angeteasert, dass sie an vielen neuen und spannenden Dingen rund um Transport Fever arbeiten. Woran genau, wollten sie jetzt aber noch nicht verraten. Erst 2019 möchten sie mehr Details bekannt geben. Anders sollte es beim Thank-You-Patch aussehen. Hier kann recht schnell mit neuen Details gerechnet werden, da zwischen Ankündigung und Release nur knapp zwei Monate liegen. Schließlich soll der Patch noch Ende diesen Jahres erscheinen.