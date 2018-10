Red Dead Redemption 2 im Launch-Trailer

XOne PS4

Red Dead Redemption 2 ab 100,00 € bei Green Man Gaming kaufen.

Red Dead Redemption 2 ab 69,98 € bei Amazon.de kaufen.

Hatten wir euch bereits das Ende vom ersten Red Dead Redemption (im Test: Note 9.0) gespoilert? Könnte sein, wie sich der Verfasser dieser Zeilen dezent erinnert. Aber Spoiler hin oder her: scharf dürften doch die meisten Spieler auf den Nachfolger Red Dead Redemption 2 (Preview) sein, der am 26. Oktober 2018 erscheinen wird. Vielleicht hat manch ein Mitarbeiter dafür zeitweise 100-Stunden-Wochen investiert. Vielleicht hat manch ein Angestellter damit seine Ehe aufs Spiel gesetzt. Aber wen, vielleicht euch, juckt das eigentlich, wenn das Open-World-Actionspiel von Rockstar Games am Ende so großartig wird, wie sich das viele Spieler aktuell erhoffen?

Nun, unabhängig von der Frage nach harten Crunch-Times bei Spieleentwicklern oder der danach, was ihr vom potenziellen Western-Epos Red Dead Redemption 2 erwartet, möchten wir euch wissen lassen, dass seit heute der offizielle Launch-Trailer zum Spiel verfügbar ist. Natürlich ist der komplett in englischer Sprache gehalten, so wie das finale Spiel auch. Aber für weniger anglistisch Begabte stehen im unten eingebetteten Trailer auch deutsche Untertitel zur Verfügung – wie übrigens auch im gesamten fertigen Spiel.

Was ihr darin sehen könnt, das dürft ihr euch gerne selbst anschauen, spoilern möchten wir natürlich niemanden, auch dann nicht, wenn er dem aktuellen Zeitgeschehen eine ganze Dekade (oder mehr) hinterherhinkt. Die gut 60 Sekunden, die der Trailer dauert, dürfte wohl selbst der Geschäftigste unter euch im Fall des Interesses erübrigen können. Erwähnt sei bei der Gelegenheit, dass ihr John Marston, der Hauptfigur aus dem Vorgänger, nicht nur begegnen, sondern in eurer Gang auch an seiner Seite kämpfen werdet. Über dessen letztlichen Verbleib verrät das indes nichts, immerhin spielt Red Dead Redemption 2 einige Jahre vor dem ersten Teil.

Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober 2018 für PlayStation 4 und Xbox One. Die Hoffnungen der PC-Fans auf eine Umsetzung für ihre Lieblingsplattform bestätigt Rockstar Games bislang nicht. In Anbetracht des Erfolgs des Online-Modus von GTA 5, das einige Monate nach den Versionen für Xbox One und PS4 auch für Windows-Systeme erschien, erscheint eine spätere Umsetzung von Red Dead Redemption 2 für PC allerdings deutlich wahrscheinlicher, als beim bis heute konsolenexklusiven Vorgänger.