Red Dead Redemption 2: Preload ab morgen, Launch-Trailer heute um 16 Uhr

Der Release von Red Dead Redemption 2 (Preview) ist nur noch rund eine Woche entfernt. Wie Rockstar Games nun bekannt gab, werden die Vorbesteller des kommenden Open-World-Westerns den Titel bereits ab dem morgigen Freitag, den 19. Oktober, im Voraus herunterladen können. Die Preload-Phase beginnt um 6:00 Uhr morgens (deutscher Zeit). Auf der Xbox One ist der Download laut den Angaben im Xbox Game Store 88,57 GB groß und auf der PS4 sollen es laut einem Vorbesteller 89,2 GB sein. Vor wenigen Tagen war noch von „mindestens 105 GB benötigten Speicher“ die Rede. Die Angabe wurde auf der Verpackung des Spiels gesichtet.

Anlässlich der baldigen Veröffentlichung plant Rockstar Games heute Nachmittag um 16:00 Uhr einen Launch-Trailer zum Spiel zu präsentieren. Sobald dieser online ist, werden wir die News hier entsprechend aktualisieren. Red Dead Redemption 2 wird am 26. Oktober für die Xbox One und die PS4 erscheinen. Das Review-Embargo fällt am 25. Oktober, um 13:01 Uhr.