The Walking Dead - The Final Season: Episode 3 vielleicht noch 2018

Dass Skybound Entertainment nach den massiven Entlassungen bei Telltale Games sich um die Fertigstellung der letzten beiden Episoden von The Walking Dead - The Final Season kümmern wird, ist bereits seit einigen Tagen bekannt. In einem Interview mit Dual Shockers drückte Skybounds CEO Ian Howe seine Hoffnungen aus, dass die dritte Episode Broken Toys noch in diesem Jahr erscheinen wird. Wie er erklärte, habe Telltale die meiste Arbeit an dieser Folge bereits abgeschlossen, weshalb er davon ausgehe, dass alles klappen wird:

Da ihr alle so unterstützend und geduldig wart, gehe ich das Risiko ein und sage ja, ich rechne fest damit, dass die dritte Folge noch in diesem Jahr veröffentlicht wird und ich wäre ziemlich enttäuscht, wenn wir das nicht hinbekommen sollten.

Was die vierte Episode Take Us Back angeht, so befand sich diese bei Telltale noch in der Vorproduktionsphase, weshalb sie laut Howe die volle Aufmerksamkeit von Skybound benötigen wird. Für die Entwicklung der beiden Folgen will Skybound einige ehemalige Mitarbeiter von Telltale ins Boot holen. Wie Howe angibt, habe es in der vergangenen Woche bereits Gespräche mit mehr als 40 Ex-Angestellten gegeben. Die meisten von ihnen leben in der Bay Area in San Francisco, während Skybound seinen Sitz in Los Angeles hat, weshalb man für die „Rückkehrer“ einen Arbeitsplatz finden möchte, der für beide Seiten praktisch ist.