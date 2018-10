Aeon of Sands - The Trail: Endzeit-Dungeon-Crawler erscheint am 4.12.

PC MacOS

Aeon of Sands - The Trail ist das Debüt-Projekt des deutschen Entwicklerstudios Two Bits Kid mit Sitz in Berlin, an dem bereits seit einiger Zeit gearbeitet wird. Nun hat das Indie-Team jüngst angekündigt, dass ihr gridbasierter Dungeon-Crawler ab dem 4. Dezember auf Steam für PC und MacOS erhältlich sein soll. Sie beschreiben Aeon of Sands selbst als "Dungeon-Adventure", ein storygetriebenes Rollenspielabenteuer, das von der Spielmechanik an die PC- und Amiga-RPG-Klassiker aus den 90er-Jahren, wie etwa Eye of the Beholder, angelehnt ist. Den parallel veröffentlichten Ankündigungstrailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen, dieser verschafft euch einen kurzen Blick auf den verwendeten Optik-Stil und den diversen Locations im Spiel.

Vom Szenario erwartet euch ein Crossover aus Low-Fantasy und Post-Apokalypse, das mit einer komplett handgezeichneten Grafik in Ego-Ansicht visualisiert wird. Das Rollenspiel soll eine nichtlineare Hintergrundgeschichte bieten und mehrere Enden bereithalten. Ihr schlüpft in die Rolle des jungen Stadt-Priesters Setrani, der sich nur widerwillig auf die Suche nach einer verschollenen Diplomaten-Karavane begibt, denn diese ist ausgerechnet im gefährlichsten Teil der brutalen Wüstenwelt verschwunden. Doch die Herrscher der Heimatstadt Setranis zählen auf den Erfolg dieser heiklen Mission, für die sich im Laufe der Handlung noch bis zu zwei weitere Mitstreiter in die Party aufnehmen lassen.

Anhand von mehr als 240 gezeichneten Illustrationen wird die Endzeit-Story vorangetrieben, in der ihr eure Antworten und Entscheidungen mittels eines Multiple-Choice-Verfahrens auswählen könnt. Dabei solltet ihr sorgfältig abwägen, denn mitunter beeinflussen diese, wie auch die Auswahl eurer Begleiter, sowohl den weiteren Spielverlauf als auch das Story-Ende. Während eurer Reise durch das Wüsten-Szenario erwarten euch bis zu 60 erkundbare Dungeons in mehr als 20 Umgebungen, ihr trefft auf über 30 verschiedene Monsterarten samt diverser Bossgegner und habt dabei Zugriff auf mehr als 300 Spiel-Gegenstände.

Die zahlreichen Gefechte werden in klassischer Echtzeit-Manier ausgetragen, wie ihr es beispielsweise von Legend of Grimrock gewohnt sein. Ihr dürft euch auf eine große Auswahl an unterschiedlichsten Waffen und Zaubersprüchen für eure Helden einstellen, mit denen sie sich gegen ihre Widersacher zur Wehr setzen. Detailliertere Infos zum Titel könnt ihr der offiziellen Website zu Aeon of Sands - The Trail entnehmen.