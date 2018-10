PC Linux MacOS

In unserer Rubrik Indie-Check stellen wir regelmäßig ein interessantes PC-Spiel eines unabhängigen Entwicklerstudios vor. Die Rubrik wird von unseren Usern Der Marian, Zaunpfahl, Vampiro, LRod und Dominius betreut.



Mit Frozen Synapse 2 versucht sich das britische Indie-Studio Mode 7 an der dezenten Weiterentwicklung ihres Erstlingswerks von 2011. Im Kern ist der Titel weiterhin ein rundenbasierter Top-Down-Shooter, mit der Besonderheit, dass alle geplanten Aktionen in einem kurzen Zeitraum synchron abgewickelt werden, woran sich dann die nächste Planungsrunde anschließt. Im Indie-Check sagen wir euch, wie viel Spaß das Prinzip macht.

Da ist eine Gasgranate hochgegangen, zum Glück knapp neben dem grünen Schützen.

Laufen, Ducken, Zielen, Schießen

In Frozen Synapse 2 steuert ihr einen Trupp von zwei bis sechs Kämpfern mit unterschiedlicher Bewaffnung. So deckt der Automatikgewehrschütze ein breites Sichtfeld ab, trifft aber auf die Distanz recht ungenau, während sich der Schrotflintenträger schnell fortbewegt und auf die Nähe absolut tödlich ist. Der Granatenwerfer hingegen wirft – Überraschung – Granaten, die an Wänden abprallen und euch weitere Taktiken ermöglichen.



In der Planungsphase bestimmt ihr Wegpunkte, entscheidet, ob sich der Kämpfer duckt oder zielt und welchen Sichtbereich er wann auf dem Weg abdeckt. Zur Kontrolle könnt ihr euren Plan jederzeit als Simulation ablaufen lassen – ohne dass sich eure Gegner jedoch bewegen. Die Ausführung aller Effekte läuft dann gleichzeitig ab. Eure Schützen schießen auf Sichtkontakt mit kurzer, klassenspezifischer Reaktionsverzögerung. So wartet der Sniper am längsten, trifft dann aber auch akkurat. Am Ende des ausgespielten Zuges wird dann der ein oder andere Kämpfer entdeckt oder umgekommen sein und ihr plant aus dieser neuen Situation heraus den nächsten Zug.

In der Kampagne schickt ihr eure Kämpfer in der Stadtansicht zu ihren Einsätzen.

Kampf gegen die KI

Als Spielmodi stehen euch in Frozen Synapse 2 eine Kampagne mit Strategieebene, schnelle Skirmish-Spiele auf zufällig generierten Karten gegen den Computer und das gerankte Onlinespiel zur Verfügung. In der Kampagne bekämpft ihr auf einer Stadtkarte feindliche künstliche Intelligenzen, die sich aus automatisierten Gebäuden entwickelt und die Kontrolle über die Bewohner übernommen haben. Ihr erledigt dazu verschiedene Missionen mit euren Squads, die ihr über die Karte zu anderen Häusern schicken müsst. Zwischendurch rüstet ihr eure Schützen neu aus und reagiert auf Ereignisse auf der Stadtkarte. Dabei folgt ihr einer groben Story.



Im Multiplayer-Modus plant ihr eure Züge wie gewohnt auf einer jeweils einzelnen Gefechtskarte. Diese werden dann ausgeführt, wenn auch der menschliche Gegenspieler seinen Zug eingegeben hat, so dass auch einige Tage zwischen Zügen vergehen können. Je nach Gefechtstyp sind die Runden üblicherweise auf maximal sechs begrenzt. Bei erfolgreichem Ausgang für eure Seite steigt ihr dann in der globalen Rangliste auf.

Die ersten Schüsse des Sturmgewehrschützen treffen noch nicht.

Fazit





Ihr habt nun noch ein paar mehr Möglichkeiten, detaillierte Befehle zu erteilen, und die Positionierung der Wegpunkte ist weiterhin meist sehr frickelig. Neue Waffen wie Minigun und Flammenwerfer bringen noch etwas mehr Abwechslung ins Spiel und die Kampagne versucht dem ganzen etwas globale Strategie aufzustülpen, was mich aber eher von der eigentlichen Kernmechanik, den Rundenkämpfen, ablenkt. Frozen Synapse 2 ist eine geringfügige Weiterentwicklung des Vorgängers. Experimentierte der von einem anderem Studio entwickelte Zwischenteil der Serie, Frozen Synapse Prime (im Indie-Check) , noch mit besserer Grafik und einer 3D-Killcam, ist Teil 2 der Reihe grafisch wieder sehr abstrakt gehalten. Dies finde ich auch deutlich übersichtlicher. Als erfahrener Spieler des ersten Teils fand ich mich auch mit der Steuerung im Planungsmodus schnell zurecht.Ihr habt nun noch ein paar mehr Möglichkeiten, detaillierte Befehle zu erteilen, und die Positionierung der Wegpunkte ist weiterhin meist sehr frickelig. Neue Waffen wie Minigun und Flammenwerfer bringen noch etwas mehr Abwechslung ins Spiel und die Kampagne versucht dem ganzen etwas globale Strategie aufzustülpen, was mich aber eher von der eigentlichen Kernmechanik, den Rundenkämpfen, ablenkt.

Die KI ist sehr fordernd und agiert gelungen, noch mehr Spaß macht mir aber wieder das Spiel gegen menschliche Gegenspieler. Für Einsteiger ist Frozen Synapse 2 jedoch weniger geeignet. Erfahrene Spieler mit Taktikfaible können sich hier aber eine gute Weile beschäftigen. Wer schon den ersten Teil gut fand, sollte einen Blick riskieren.