Realms Beyond: Münchener Rollenspielprojekt auf Kickstarter

PC

Ende letzten Jahres haben wir für euch das Fantasy-Rollenspiel Realms Beyond - Ashes of the Fallen entdeckt. Nun hat das kleine Münchener Studio Ceres Games große Pläne und hofft via Kickstarter auf eine Crowdfunding-Finanzierungsspritze von 100.000 Euro. Potenzielle Unterstützer sollen mit einem Konzept überzeugt werden, das modernes Design mit dem Charme der Rollenspiel-Klassiker der 1980er und 90er kombiniert:

In Realms Beyond findet ihr taktische, rundenbasierte Kämpfe wie in den Gold-Box-Spielen, Temple of Elemental Evil und Dark Sun, Erkundungs- und Camp-Management wie in Realms of Arkania, eine interaktive und lebendige Spielwelt wie in Ultima, das Questdesign von Fallout und Arcanum und die reichhaltige Interaktion mit NPCs wie in Baldur's Gate und Planescape Torment.

Für die Darstellung hat man sich für eine Mischung aus zoombarer 2D- und 3D-Iso-Grafik entschieden. Die sechsköpfige Party, deren Mitglieder aus sieben Rassen und acht Klassen zusammengestellt werden können, soll die zu großen Teilen zerstörte und von allerlei dunklem Gesindel beheimatete Spielewelt wie in einem Open-World-RPG frei bereisen können. Insgesamt wird es in Realms Beyond über 1.000 Items und 100 erlernbare Zaubersprüche geben. Für das Regelwerk wurde Dungeons & Dragons 3.5e lizenziert.

Um sich eine treue Community zu sichern, will Ceres Games mit dem fertigen Spiel auch sämtliche Entwicklertools veröffentlichen, die das Erstellen eigener Dungeons und Abenteuer ermöglichen. Nach derzeitigem Entwicklungsstand ist eine spielbare Alpha-Version Mitte 2019 geplant, die Open-Beta Ende 2019 und der Release Anfang 2020. Wenn ihr ein Faible für klassische Fantasy-Rollenspiele aus Deutschland habt, könnt ihr die Kampagne noch bis 15. November unterstützen. Direkt nach diesen Zeilen findet ihr noch den Kickstarter-Trailer, der einen ersten Eindruck von Realms Beyond vermittelt.