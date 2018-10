Hitman 2: Sean Bean stirbt nun auch in der Stealth-Actionreihe

PC XOne PS4

Was haben Alec Trevelyan, Boromir und Eddard Stark gemeinsam? Fast wie beim Überraschungsei sind es gleich drei Dinge: Es handelt sich in allen Fällen um fiktive Figuren aus Film- oder TV-Produktionen wie dem Bond-Streifen Goldeneye oder der HBO-Reihe Game of Thrones. Alle genannten Figuren werden zudem vom britischen Schauspieler Sean Bean verkörpert und vor allem; sie alle kommen (mal mehr, mal weniger) grausam ums Leben. Frei nach dem Motto, dass man Traditionen pflegen muss, überträgt Sean Bean sein vielleicht größtes Talent der Bildschirmtode nun auch in den Bereich der Computer- und Videospiele. Wie Entwickler IO Interactive und Distributor Warner Bros. heute bekannt geben, wird Sean Bean nämlich auch im Stealth-Actionspiel Hitman 2 (Preview) das Zeitliche segnen.

Konkret wird Sean Bean in der ersten der "Schwer zu fassendes Ziel"-Missionen auftauchen, wobei ihr ihn in der Rolle von Protagonist Agent 47 gewiss auf mehr als nur eine Art und Weise um die Ecke bringen dürft. Dieser Auftrag wird, wie bei diesen Zusatzmissionen üblich, nur zeitlich begrenzt verfügbar sein, konkret in der ersten Woche nach dem Release am 13. November. Im Zuge der Ankündigung hat Warner zudem einen frischen, deutsch untertitelten Trailer veröffentlicht, den ihr euch direkt unter dieser News anschauen könnt.

In unserer letzten Sonntagsfrage schaffte es die Hitman-Reihe, bei zugegebenermaßen starker Konkurrenz, nur auf den letzten Platz der beliebtesten Stealth-Actionreihen (siehe Umfrage). Die bereits im Jahr 2000 mit Hitman - Codename 47 gestartete Reihe erfreut sich insbesondere unter Serienfans jedoch weiterhin eines sehr guten Rufes, den die Macher aus Dänemark trotz des Episoden-Konzepts im letzten Teil noch einmal entscheidend verbessern konnten. Am virtuellen Tod von Sean Beans Alter Ego dürfte das indes wenig ändern. Aber vielleicht war ja auch genau dieser Umstand das entscheidende Kriterium, weshalb Bean überhaupt mitmacht. Es könnte allerdings auch einfach was mit der Bezahlung zu tun gehabt haben...