Project Warlock: Retro-3D-Shooter im Stil der alten Genre-Klassiker

PC

Mit Project Warlock veröffentlicht das Studio Buckshot Software morgen einen 3D-Shooter in Retro-Optik, der schon auf den ersten Blick unverkennbar die Shooter-DNA einstiger Genre-Größen in sich trägt. Denn illustriert wird die brachiale Ego-Action auf dem Bildschirm mit einem ästethischen Pixel-Art-Style, passend untermalt von einem treibenden Metal-Soundtrack, der auf das - für 90'er-Jahre-Egoshooter so typische - schnelle Gameplay des Titels wie zugeschnitten scheint.

Als Fan von Klassikern wie Doom, Hexen oder Wolfenstein 3D sollte euch der actionreich geschnittene Launch-Trailer zu Project Warlock, den wir für euch unter der News zum Anschauen bereitgestellt haben, jedenfalls so manch wohligen Schauer über den Rücken treiben. So dürfte es euch auch nicht überraschen, dass die polnischen Indie-Entwickler ihren Debüt-Titel selbst als "Liebeserklärung an die Shooter-Ära der 90'er" bezeichnen. Zusätzliche Features, wie beispielsweise Waffen-Upgrades und ein Charakter-Upgrade-System, sollen das Old-School-Action-Spektakel spielerisch verfeinern.

Im Egoshooter selbst erwarten euch inhaltlich eine stattliche Anzahl von 60 Levels in fünf unterschiedlich designten Welten, die vollgepackt sind mit Gegner-Horden, klassischen Power-Ups, neuer Ausrüstung und einer Menge versteckter Secrets. Diversen monströsen Endbossen rückt ihr dabei ebenfalls regelmäßig zu Leibe. Da ist es doch ungemein praktisch, wenn ihr als namensgebender und Dimensions-reisender "Warlock" im Laufe der Kampagne Zugriff auf acht mächtige Zaubersprüche und ein umfangreiches Arsenal an Waffen bekommt, mit denen ihr reihenweise Tod und Verderben über eure zahlreichen Feinde bringt.

Project Warlock wird ab dem morgigen Donnerstag, den 18. Oktober, vorerst exklusiv via GOG.com für den PC erhältlich sein. Eine Steam-Version soll jedoch zu einem späteren Zeitpunkt folgen, ebenso sind Umsetzungen für MacOS und Linux vorgesehen.