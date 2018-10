Humble-Tabletop-Sale mit Blood Bowl 2, Pathfinder Adventures & mehr

Im Humble Store wurde ein Tabletop-Sale gestartet, bei dem Ihr unter anderem Titel, wie Blood Bowl 2 (Testnote: 7.5), Pathfinder Adventures, The Warlock of Firetop Mountain, Gremlins, Inc. und Chaos Reborn teilweise zu um bis zu 90 Prozent reduzierten Preisen bekommt. Nachfolgend ein paar Beispiele aus dem Store (mehr findet ihr wie immer unter dem Quellenlink).