The Dark Pictures - Man of Medan: Entwickler äußert sich zur Spielzeit

Tom Heaton, der aktuell bei Supermassive Games als Game Director am kommenden Horrorspiel The Dark Pictures - Man of Medan (im gamescom-Anspielbericht) arbeitet, hat sich in einem Interview mit WCCFTech zur Spielzeit des Titels geäußert. Demnach wird diese kürzer als bei Until Dawn (Testnote: 7.5), dem letzten Spiel des Studios, ausfallen: „Ein einzelner Durchlauf nimmt etwa vier Stunden in Anspruch, wobei es wie immer, abhängig von den getroffenen Entscheidungen, etwas länger oder kürzer dauern kann“, so Heaton.

Die Geschichte von The Dark Pictures - Man of Medan dreht sich um eine Gruppe von Tauchern, die ein versunkenes Flugzeugwrack untersuchen. Dabei werden sie mit unvorstellbarem Grauen konfrontiert, das sich tief am Grund des Ozeans verbarg. Das Spiel soll 2019 für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Einen konkreten Release-Termin gibt es bisher noch nicht.