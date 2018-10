Battlefield V: Trailer verspricht intensive Erfahrung in der Kampagne

PC XOne PS4

DICE und Electronic Arts haben einen neuen Story-Trailer zu Battlefield V (Preview) veröffentlicht, der euch einen weiteren Einblick in die Kriegsgeschichten gewährt, die euch in der Kampagne des kommenden Ego-Shooters erwarten. Diese werden ähnlich wie im letzten Ableger der Serie, Battlefield 1 (SP-Testnote: 7.5), voneinander unabhängig erzählt.

Neben einem umfangreichen Prolog, in dem eine „intensive Einführung in die Welt von Battlefield V“ versprochen wird, schlüpft ihr im Singleplayer-Modus unter anderem in die Rolle einer jungen Widerstandskämpferin, die in der War Story „Nordlys“ um die Befreiung ihrer Heimat gegen die deutschen Besatzer kämpft. In „Unter keiner Flagge“ folgt ihr hingegen einem jungen britischen Kriminellen, der aufgrund seines bescheidenen Urteilsvermögens bei seinem Auftrag, in der Wüste Nordafrikas deutsche Stützpunkte zu sprengen, für reichlich Chaos sorgt.

In „Tirailleur“ erwartet euch dann ein intensiver Infanteriekrieg an der Seite senegalesischer Einheiten der französischen Kolonialtruppen, die für die Befreiung ihrer noch nie gesehenen Heimat kämpfen. Nach dem Release des Spiels ist zudem mit „Der letzte Tiger“ ein Story-DLC geplant, der euch zum Ende des Zweiten Weltkriegs an der Seite der deutschen Wehrmacht kämpfen lässt. Ihr seid Teil der Besatzung eines Tiger-Panzers, die beginnt, ihren Kampf und die Ideologie dahinter infrage zu stellen. Battlefield V wird ab dem 20. November für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein. Den Story-Trailer könnt ihr euch im Folgenden ansehen: