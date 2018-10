The Waylanders: Keltisch-mittelalterliches Fantasy-RPG auf Kickstarter gestartet

PC

Mit einer aufwendigen Kampagne für das Fantasy-Rollenspiel The Waylanders ist das spanische Studio Gato Salvaje auf Kickstarter online gegangen. Für die Entwicklung des taktischen Abenteuers, das in puncto Gameplay und Präsentation bekannte Titel wie Dragon Age: Origins, Neverwinter Nights 2 und Baldur's Gate als Vorbilder zitiert, sollen bis zum 16. November 150.000 US-Dollar gesammelt werden. Als kreativer Berater fungiert der ehemalige Bioware-Chefdesigner Mike Laidlaw.

The Waylanders spielt in einem keltisch-mittelalterlichen Setting, das ihr entweder in Iso- oder 3rd-Person-Ansicht bereisen könnt. Besondere Mühe um Details wollen die Entwickler in die Charakterentwicklung stecken, die sechs Grundklassen, 30 fortgeschrittene Klassen und über 800 Fähigkeiten bieten soll. In den Echtzeit-Kämpfen könnt ihr jederzeit pausieren und taktische Entscheidungen fällen. So sind Kampfformationen möglich, durch die sich mehrere der sechs Partymitglieder zu einer Einheit zusammenschließen können. Jede Klasse entwickelt dabei eigene Formationen und Spezialfähigkeiten. Ist der Crowdfundingausflug erfolgreich, könnte The Waylanders nach derzeitigem Stand Anfang 2020 erscheinen.