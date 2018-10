Moonlighter: Switch-Version hat einen Termin

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Digital Sun und der Publisher 11 Bit Studios arbeiten derzeit bekannterweise daran, das im Mai für Windows, Mac, Linux, Xbox One und die PS4 veröffentlichte Roguelike-Rollenspiel Moonlighter (Testnote: 7.0) auch auf die Switch zu bringen. Mit einem neuen Trailer hat das Studio nun auch einen konkreten Veröffentlichungstermin für die Umsetzung verkündet. Fans der Hybridkonsole werden den Angaben des Teams zufolge am 5. November bedient.

In Moonlighter schlüpft ihr in die Rolle von Will, eines jungen Händlers, dessen heimlicher Traum ist es, ein Held zu werden. Im Spiel erkundet ihr die Verliese in der Nähe der Stadt und stellt euch verschiedenen Kreaturen, die euch Waffen und andere Gegenstände bescheren. Neben Roguelike- und RPG-Elementen wartet der Titel auch mit einem Shop-Management-System auf. So müsst ihr die erbeuteten Gegenstände aus den Dungeons in eurem Laden verkaufen, um diesen am Laufen zu halten und eure weiteren Ausflüge zu finanzieren.