Subnautica: Entwickler gibt Release-Zeitraum für Konsolen bekannt

PC XOne PS4 MacOS

Während Windows- und Mac-Spieler bereits seit Januar dieses Jahres in das Unterwasser-Survival-Adventure Subnautica (Testnote: 8.0) von Unknown Worlds Entertainment eintauchen können, müssen sich die Konsolenbesitzer nach wie vor gedulden. Wie der Studioleiter und Spielschöpfer Charlie Cleveland nun über den eigenen Twitter-Account mitteilte, wird der Titel noch in diesem Jahr, genau genommen im Dezember, für die Xbox One und die PS4 erscheinen.

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum nannte Cleveland zwar noch nicht, versprach dieses aber in Kürze nachzureichen. Wie bereits im Juli dieses Jahres verkündet, wird Gearbox Publishing den Titel vertreiben. Neben einem digitalen Release soll es auch eine Retail-Version geben.