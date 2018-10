Cyberpunk 2077: Bandai Namco übernimmt den Vertrieb in Europa

PC XOne PS4

Bandai Namco wird den Vertrieb von CD Projekts kommenden Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077 (Preview) übernehmen. In der Vergangenheit zeichnete der japanische Publisher bereits für die europäische Veröffentlichung von The Witcher 2 - Assassins of Kings (Testnote: 8.5) und The Witcher 3 - Wild Hunt (Testnote: 9.0) verantwortlich. Die Partnerschaft basiere auf starkem Vertrauen, das man durch frühere Projekte aufgebaut habe und man sei überzeugt, dass der Titel in guten Händen sei, so Michal Nowakowski, Vorstandsmitglied von CD Projekt.

Wie es seitens Alberto González Lorca, Vizepräsident für Südeuropa bei Bandai Namco Entertainment Europe heißt, freue man sich auf die erneute Zusammenarbeit und die Möglichkeit, ein weiteres Spiel des polnischen Studios in Europa auf den Markt zu bringen. Ob der Publisher irgendwelche Sammlereditionen des Spiels für den europäischen Markt plant, ist noch nicht bekannt. Cyberpunk 2077 soll 2019 für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.