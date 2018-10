Elite - Dangerous: Beyond: Open-Beta-Termin für letztes Season-Kapitel

PC XOne PS4 MacOS

Kürzlich veröffentlichte der Entwickler und Publisher Frontier Developments einen neuen Teaser-Trailer zum kommenden, letzten Update der Beyond-Season von Elite - Dangerous (Testnote: 7.0). Das 45 Sekunden kurze Video könnt ihr euch direkt unter der News anschauen.

Im dazugehörigen Forum-Post wurde außerdem der Start der Open-Beta für den Patch bekannt gegeben. Demnach dürft ihr die Neuerungen ab dem 30. Oktober selbst ausprobieren. Der Plan sieht vor, dass die Beta jede Woche um neue Features erweitert wird. In der ersten Phase werden visuelle Überarbeitungen und Verbesserungen, Änderungen an der Erkundungsmechanik und der Hintergrund-Simulation, sowie neue Szenarien enthalten sein. In der zweiten Woche könnt ihr euch dann die neuen Bergbaumechaniken und die Squadrons genauer anschauen. In der dritten Woche bekommt ihr abschließend die Chance, neue Schiffe Probe zu fliegen.

Passend dazu sind außerdem mehrere Livestreams geplant, in denen jeweils ein Aspekt des Updates genauer vorgestellt werden soll. Interessierte sollten sich folgende Termine vormerken:

18. Oktober: Erkundung, Kodex und visuelle Veränderungen

25. Oktober: Hintergrund-Simulation, Szenarios

30. Oktober: Squadrons

1. November: Bergbau

8. November: Neue Schiffe

Start der Livestreams ist jeweils um 20:00 Uhr (deutscher Zeit). Verfolgen könnt ihr sie auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Entwicklers.