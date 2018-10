Fallout 76: Rund 1,5 Stunden Gameplay im Video- Intro, Einstieg & mehr

PC XOne PS4

Fallout 76 ab 14,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Fallout 76 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der Release von Fallout 76 ist noch ein paar Wochen entfernt. Wer das Online-Rollenspiel noch nicht erworben hat und gerne einen umfangreicheren Blick auf den Titel riskieren möchte, kann sich in dem unten eingebundenen Video einen ersten Eindruck verschaffen.

Der Clip ist der erste Teil einer bisher dreiteiligen und die ersten eineinhalb Stunden umfassenden Let’s-Play-Reihe, die auf dem YouTube-Kanal „Tetra Ninja“ veröffentlicht wurde (die beiden anderen Episoden findet ihr in den Quellenangaben verlinkt). In den Videos bekommt ihr das volle Intro und die Anfänge des Spiels (inklusive Charaktererstellung) zu sehen. Im weiteren Verlauf könnt ihr zudem unter anderem einen Blick auf das Emotes-Menü, die Weltkarte, sowie die Erkundung der Spielwelt und die ersten Kämpfe werfen. Fallout 76 wird nächsten Monat, ab dem 14. November 2018, für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.