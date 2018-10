An diesem, zugegebenermaßen etwas kühlen, Montagmorgen haben sich Dennis und Jörg vor dem Podcastmikrofon eingefunden. Aufgrund ihrer fantastischen Laune steigen die Temperaturen aber schnell.

Die Temperaturen in Salmdorf sinken beständig, selbst im Büro müssen die armen Redakteure auf Winterkleidung zurückgreifen. Doch alles halb so wild, denn sobald Jörg und Dennis gemeinsam vor dem Mikrofon stehen macht sich wieder eine angenehme Wärme breit. Und so quatschen die beiden über Jörgs Eskapaden in Lordran, was Dennis im süd- und mittelamerikanischen Wald getrieben hat und beantworten natürlich eure Fragen und präsentieren die dieswöchigen Inhalte auf GamersGlobal.

Alle Themen in der Übersicht:

00:33 Einen wunderschönen guten Morgen wünschen wir!

01:05 Jörg hat die bayerischen Wahlen mit Dark Souls auf der Switch verfolgt...

auf der Switch verfolgt... 02:48 ...und weist darauf hin, dass Season 2 des Letsplays morgen enden könnte

03:40 Dennis hat auch auf der Switch gespielt: Rayman Legends und Dead Cells

und 03:53 Außerdem ist er in Shadow of the Tomb Raider durch den Dschungel geschlichen

durch den Dschungel geschlichen 05:34 Bei Jörg lief zudem Maniac über den heimischen Fernseher

über den heimischen Fernseher 06:33 Die Vorschau: Wir bieten euch Tests zu Starlink , Sinner , Call of Duty - Black Ops 4 , Dark Souls - Remastered auf Switch, Lego DC Super-Villains und Soul Calibur 6 . Auf dem Schirm, aber noch ohne konkreten Termin haben wir Thronebreaker - The Witcher Tales und Space Hulk - Tactics . Weiter startet die SdK-Offensive mit einer Ausgabe zu Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry .

, , , auf Switch, und . Auf dem Schirm, aber noch ohne konkreten Termin haben wir und . Weiter startet die SdK-Offensive mit einer Ausgabe zu . 11:28 Jörg erinnert an das eventuell in Kürze endende Dark-Souls-Letsplay...

14:00 Für alle Spätentschlossenen: Zu den Japan-Dokus gibt es eine Late-Bird-Aktion

17:21 Userfragen-Start von Danywilde : Will die Redaktion Twitch-Partner werden?

: Will die Redaktion Twitch-Partner werden? 18:49 Ridger fragt nach unseren Wünschen für eine Switch 2.0

fragt nach unseren Wünschen für eine Switch 2.0 21:01 vgamer ist interessiert daran, ob es Adventure-Freunde in der Redaktion gibt

ist interessiert daran, ob es Adventure-Freunde in der Redaktion gibt 22:55 hex00 : Wie oft mussten wir in der Redaktion schlafen?

: Wie oft mussten wir in der Redaktion schlafen? 23:19 floppi würde sich einen Inhalt zu RimWorld wünschen

würde sich einen Inhalt zu wünschen 25:10 Männlein oder Weiblein, diese Frage stellt uns Crizzo

25:54 Yoshua ist die GG-Website zu weiß

ist die GG-Website zu weiß 26:40 Es ist an der Zeit, aufzuhören. Deshalb: Tschüss!

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch oberhalb dieser News als MP3 herunterladen oder anhören sowie im Folgenden via YouTube genießen (sobald die Verarbeitung abeschlossen ist). Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes! Wir freuen uns wie immer über eure Fragen (als Comment)!