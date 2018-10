Colours: Kickstarter für Klavier-Album mit Sounds von Rafael Dyll gestartet

Der deutsche Komponist und Musiker Rafael Dyll hat bereits einigen Spielen zu einem eingängigen Soundtrack verholfen. So konntet ihr unter anderen in den Shoot-em-ups Söldner-X - Himmelstürmer, Söldner-X 2 - Final Prototype und Ghost-Blade HD oder in den Rollenspielen Rainbow Skies und Rainbow Moon seinen Klängen lauschen. In ihrer Originalfassung sind seine Musikstücke eher von elektronischen Klängen geprägt und wurden auf dem Computer produziert. Nachdem sein befreundeter Pianist Kordian Wiecek jedoch einige seiner Stücke auf einem seiner Konzerte spielte, kam der Wunsch auf, eine Auswahl seiner Titel speziell für das Klavier umzusetzen und auf CD zu veröffentlichen.

Um dieses Vorhaben umsetzen zu können hat Dyll, zusammen mit dem Publisher der oben genannten Spiele, eine Kickstarter-Kampagne gestartet, deren Trailer ihr unter dieser News ansehen könnt. Mindestens rund 4.300 Euro sollen so bis zum 17.11.2018 eingesammelt werden, um die Produktion des Albums mit dem Namen Colours finanzieren zu können, das dann im Februar 2019 ausgeliefert werden soll.

Neben einer digitalen Version für knapp neun Euro könnt ihr euch eine CD für circa 19 Euro oder die Vinyl-Variante für rund 37 Euro (jeweils inklusive Versand) sichern. Die CD lässt sich aber auch zusammen mit einigen der oben genannten Spiele erwerben. Auf der höchsten Belohnungsstufe bekommt ihr für 133 Euro inklusive Versand sowohl einen digitalen Download, das Album auf CD und Vinyl, die passenden Noten in gedruckter Form, die Spiele Rainbow Moon und Rainbow Skies jeweils in der Limited Edition für PS4 oder PSVita sowie ein exklusives Kickstarter-T-Shirt.