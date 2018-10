Red Dead Redemption 2: Entwickler macht Angaben zur Spielzeit & mehr

XOne PS4

Dan Houser, Mitgründer von Rockstar Games, hat in einem Interview mit Vulture Angaben zur Spielzeit des kommenden Open-World-Western-Spiels Red Dead Redemption 2 (Preview) gemacht. Wie er verriet, wird euch der Titel rund 60 Stunden lang beschäftigen. Ursprünglich waren es noch 65 Stunden, doch am Ende musste eine der beiden potentiellen Liebschaften von Arthur Morgan gehen, da sie nicht ins Spiel passte. Damit mussten auch alle mit ihr verbundenen Dialoge und Missionen (insgesamt etwa fünf Stunden Spielzeit) aus dem Spiel entfernt werden.

In dem Interview werden noch ein paar interessante Details aus der Entwicklung des Spiels offenbart. Erste Gespräche über Red Dead Redemption 2 gab es bei Rockstar demnach schon im Frühjahr 2011. Bis Herbst 2012 wurde auch bereits ein grobes Drehbuch für die Missionen im Spiel geliefert und man startete Gespräche mit den Game Directors über das Art Design und Animationen, wobei Houser, der in der Schule einige Schauspielkurse belegte, manchmal die Rollen selbst vorspielte. Das finale Drehbuch für die Hauptgeschichte soll an die 2.000 Seiten umfassen. Würde man alle Nebenmissionen und zusätzlichen Dialoge ebenfalls aufs Papier bringen und aufeinanderstapeln, wäre der Stapel laut Houser etwa zweieinhalb Meter hoch.

Die Motion-Capture-Aufnahmen begannen bereits 2013 und dauerten laut Houser insgesamt 2.000 Tage. An 1.200 von diesen Tagen waren auch professionelle Schauspieler involviert, wobei 700 Darsteller auch Dialoge für das Spiel aufgenommen haben. Wie Houser angibt, soll jeder NPC im Spiel etwa 80 Seiten an Dialogtext haben. Insgesamt gibt es 500.000 Dialogzeilen und rund 300.000 Animationen im Spiel. Der Soundtrack wurde im Jahre 2015 aufgenommen.