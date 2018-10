Call of Duty - Black Ops 4: Bester Erstverkaufstag für Activision

PC XOne PS4

Der Verzicht auf den Einzelspieler-Modus in Call of Duty - Black Ops 4 scheint keine großen Auswirkungen auf die Verkäufe des Multiplayer-Shooters zu haben. Wie der Publisher Activision jüngst mitteilte, hat der neueste Ableger der Spielserie im Bereich der digitalen Downloads den erfolgreichsten Start in der Geschichte des Unternehmens hingelegt und konnte den bisherigen Spitzenreiter Call of Duty - WW2 (Testnote: 8.5) übertrumpfen.

Konkrete Zahlen nannte der Spiele-Konzern nicht, gab aber an, dass der Titel auch im Playstation Store zu dem sich am besten verkaufenden Download-Spiel avancierte. Seitens Activisions Executive Vice President und General Manager Rob Kostich heißt es dazu: