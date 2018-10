Bethesda: Neues Studio in Russland eröffnet

Wie Bethesda Softworks zum Wochenende hin bekannt gab, hat das Unternehmen eine neue Niederlassung in der russischen Hauptstadt Moskau eröffnet. Die weltweit inzwischen neunte Zweigstelle soll die Verkäufe in Russland und anderen GUS-Staaten managen sowie in Bethesdas aktuelle Entwicklungsprojekte involviert werden. Als Managing Director für das neue Studio wurde Simeon Chirikov ernannt, der zuvor als Director of Global Operations bei Wargaming und als Online Games Marketing Manager bei Electronic Arts tätig war.

Die Eröffnung des neuen Studios in Moskau bezeichnete Sean Brennan, Managing Director von Bethesda Europe, als einen sehr aufregenden Moment für das Unternehmen: