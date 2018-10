Knights of the Old Republic: Lucasfilm stoppt Fan-Remake

PC XOne iOS MacOS Android andere

Star Wars - Knights of the Old Republic ab 8,19 € bei Green Man Gaming kaufen.

Star Wars - Knights of the Old Republic ab 8,19 € bei Amazon.de kaufen.

Fast drei Jahre lang haben eine Handvoll Star-Wars-Fans an einem Remake des Rollenspiels Knight of the Old Republic mit der Unreal-Engine 4 gearbeitet. Nun ist das Projekt Apeiron, wie das KOTOR-Remake hätte heißen sollen, offiziell von Rechteinhaber Lucasfilm gestoppt worden. In einem Schreiben, das auf Reddit verlinkt wurde, weist das Unternehmen auf die Verletzung seiner Eigentumsrechte durch die Fan-Entwickler hin und fordert diese daher auf, sämtliche Star-Wars-Assets aus dem Spiel zu entfernen und den bisherigen Code zu zerstören.

Darüber hinaus sollen sich die Fan-Entwickler schriftlich dazu verpflichten, kein Eigentum der Marke in zukünftigen Spielen mehr zu verwenden. Ursprünglich sollte Apeiron nur eine Mod werden. Dies könnte man vor Gericht mit guten Erfolgsaussichten durchsetzen, verrät Taylor Trotter, einer der Fan-Entwickler in der Reddit-Diskussion. Jedoch würde ein Rechtsstreit mit Lucasfilm über 100.000 Dollar kosten und das könne man sich schlicht nicht leisten.