Thronebreaker - The Witcher Tales: 37 Minuten Gameplay Walkthrough

PC XOne PS4

In knapp eineinhalb Wochen wird der polnische Entwickler CD Projekt RED die Standalone-Story-Kampagne Thronebreaker - The Witcher Tales für den PC auf den Markt bringen. Über den offiziellen YouTube-Kanal hat das Studio nun ein 37 Minuten langes Gameplay Walkthrough veröffentlicht, das euch einen umfangreichen Einblick in den Titel gewährt.

Im Verlauf des Videos erklärt euch der Community Manager Pawel Burza, wie der Mix aus narrativen Erzählungen, Rätseleinlagen und Kartenspielmechaniken funktioniert. Dabei bekommt ihr ein paar Quests und Kämpfe zu sehen. Das Spiel erzählt die Geschichte von Meve, einer kriegserfahrenen Herrscherin der beiden nördlichen Königreiche Lyrien und Rivien, die sich mit einer bevorstehenden Nilfgaard-Invasion auseinandersetzen muss.

Das deutsch untertitelte Gameplay Walkthrough könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Thronebreaker - The Witcher Tales wird ab dem 23. Oktober für den PC (via GOG) erhältlich sein. Eine Konsolenversion (Xbox One und PS4) ist für den 4. Dezember geplant.