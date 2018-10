noclip: The Making of Fallout Shelter

PC Switch XOne PS4 iOS Android

Danny O'Dwyer und sein noclip-Team haben in Form einer 24-minütigen Making-of-Doku zu Fallout Shelter (App der Woche vom 20. Juni 2015) ihr neuestes Projekt veröffentlicht. Das Video beleuchtet die Entwicklung des mit Abstand meistgespielten Bethesda-Titels von der ersten Idee als Marketinginstrument für Fallout 4 (Testnote: 9.5) bis zum riskanten Release am Abend der eigenen E3-Präsentation.

In gewohnter noclip-Manier kommen einzelne verantwortliche Entwickler zu Wort und erzählen über ihre Erfahrungen während der Entwicklungszeit, die ersten unsicheren Schritte im Mobile-Game-Sektor und über den spektakulären Erfolg des Vault-Sim-Titels, mit dem keiner der Beteiligten gerechnet hatte. Auch der neueste, sich bei Bethesda in Entwicklung befindliche Titel für mobile Plattformen, The Elder Scrolls - Blades (E3-Angespielt-Artikel), das noch in diesem Jahr erscheinen soll, findet Erwähnung. Das Video haben wir euch unter dieser News zum Anschauen eingebunden.