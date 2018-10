The C64 Mini: Firmware-Update erlaubt einfaches Einbinden von Spielen

andere

Seit etwa einem halben Jahr ist die kleine Retro-Konsole "The C64 Mini" in Deutschland erhältlich. Doch die Fans und Käufer waren von der Qualität eines großen Teils der mitgelieferten 64 Spiele und einigen technischen Macken enttäuscht. Seither haben die Entwickler an einigen Bugfixes gearbeitet, mit dem Update 1.1.4 steht nun die neueste Version zum kostenlosen Download bereit.

Neben der Unterstützung weiterer USB-Joysticks und -Gamepads ist es jetzt auch möglich eigene Spiele als .d64-Files über einen USB-Stick zu starten, ohne das bisher komplizierte Umbenennen und Einbinden der Dateien. Den 3,5-MB-Download und eine Anleitung zur Installation und Bedienung der neuen Features findet ihr unter dem Quellen-Link.