Switch: Asmodee Digital bringt 5 Brettspiele für die Konsole

Switch

Nintendo Switch ab 184,00 € bei Amazon.de kaufen.

Mit einem knappen "Es ist offiziell!" kündigte Asmodee Digital im aktuellen Newsletter fünf "kultige" Brettspiele für die Nintendo Switch an. Den Beginn macht am 6. Dezember das berühmte Legespiel Carcassonne von Klaus-Jürgen Wrede. Hinzu gesellen sich dann nach und nach Catan von Klaus Teuber, das Living Card Game Der Herr der Ringe, Pandemic von Matt Leacock und Steve Jacksons berühmtes Kartenspiel Munchkin im Laufe des Jahres 2019.

Wer Carcassonne bereits auf der Switch antesten möchte, sollte die Spiel`18 in Essen vom 25.-28.10.2018 nicht verpassen. Passend zur Messe wirbt Asmodee Digital gleichzeitig mit einem Steamsale in der Zeit vom 24.-.29.10., in dem dann weitere Spiele aus dem Portfolio vergünstigt erworben werden können. Ob dazu auch die Strategiespiele Scythe und Terraforming Mars gehören, ist noch nicht bekannt, wohl aber Splendor oder Ticket to Ride und viele mehr. Ticket to Ride wird ebenfalls auf der Spiel antestbar sein, allerdings auf Playlink für die PS4.