Mit dem Vorgänger Assassin's Creed Origins (im Test: Note 9.0 ) erlebte Ubisofts Open-World-Serie eine Renaissance, die nach den vorherigen Teilen wohl nicht jeder für möglich hielt. Der neue, im antiken Griechenland verortete Ableger Assassin's Creed Odyssey (im Test: Note 8.0 ) soll laut Ubisoft sogar den bislang besten Verkaufsstart in der Geschichte der Reihe hingelegt haben ( wir berichteten ). Ungeachtet der Tatsache, dass derzeit keine offiziellen Zahlen genannt werden, die diesen Erfolg belegen; hat Assassin's Creed Odyssey diesen Erfolg eigentlich verdient?Genau das möchten wir von euch in unserer aktuellen Sonntagsfrage erfahren – wenigstens indirekt. Denn wissen möchten wir von euch, wie gut euch Odyssey bislang oder im Falle des Durchspielens auch insgesamt gefallen hat. Ist es für euch der oder wenigstens einer der besten Teile der Reihe? Oder gibt es Dinge, die euch so massiv am jüngsten Serienableger stören, dass Odyssey nicht gegen euren bisherigen Serienfavoriten ankommt. Lasst uns in der unten eingebetteten Umfrage wissen, wie ihr dazu steht. Fühlt euch wie immer herzlich dazu eingeladen, uns in den Kommentaren unter dieser News genauer zu schildern, weshalb Odyssey euer Assassin's-Creed-Mekka ist oder womöglich aus eurer persönlichen Sicht an einen Totalausfall grenzt. Fühlt euch zudem dazu willkommen, eure Meinung mit den anderen Usern zu diskutieren.Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Danach schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.