Steam: Publisher-Sales von 11 Bit Studios, Iceberg Interactive & mehr

Bei Steam gibt es an diesem Wochenende Publisher-Sales von Iceberg Interactive und 11 Bit Studios, bei denen ihr Titel, wie Frostpunk (Testnote: 8.0), Moonlighter (Testnote: 7.0) und Starpoint Gemini günstiger erwerben könnt. Als Angebot des Tages wurde zudem ein Sale zum Internationalen Mädchentag gestartet, der ausgewählte Spiele mit weiblichen Protagonisten, wie Transistor (Testnote: 7.0), The Next Big Thing (Testnote: 7.5) und What Remains of Edith Finch umfasst. Hier ein paar Beispiele aus dem Store (mehr findet ihr unter dem Quellenlink):