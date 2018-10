Darksiders 3: THQ Nordic gibt DLC-Pläne bekannt

PC XOne PS4

THQ Nordic und Gunfire Games haben die DLC-Pläne für das kommende Action-Adventure Darksiders 3 (im gamescom-Anspielbericht) bekannt gegeben. Fans der Spielserie können sich nach der Veröffentlichung des Basisspiels demnach noch auf die beiden eigenständigen Zusatzinhalte The Crucible (Die Feuerprobe) und Keepers of the Void (Hüter der Leere) freuen.

Die Feuerprobe bringt im Grunde einen Hordenmodus ins Spiel. Ihr werdet von einem Wesen an den namensgebenden Ort entsandt, wo eure Fähigkeiten gegen mehrere Gegnerwellen auf die Probe gestellt werden, was euch neue Belohnungen und Gegenstände beschert. in Hüter der Leere begebt ihr euch auf Vulgrims Bitte zu den Schlangenlöchern, wo eine uralte Gefahr lauert, die gebannt werden muss. Euch erwarten neue Gegner und Rätsel als Herausforderungen und nach Abschluss neue Waffen aus dem Becken und die Abgrundrüstung als Belohnung.

Wann die beiden DLCs konkret veröffentlicht und was sie kosten werden, hat der Publisher noch nicht verraten. Auch ist noch unklar, ob es einen kostensparenden Season Pass geben wird. Darksiders 3 wird m 27. November 2018 für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.