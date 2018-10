Diablo 3: Blizzard plant Crossplay für alle Plattformen [Update]

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 MacOS

Update vom 13. Oktober 2018, um 20:20 Uhr

Nachdem Blizzard gestern seine Pläne für das Crossplay in Diablo 3 (Testnote: 9.5) verkündete, meldete sich nun ein weiterer Sprecher zu Wort und gab an, dass auch wenn man die Idee, die Spieler zusammenzubringen, toll findet, an dem plattformübergreifenden Zusammenspiel zumindest aktuell nicht aktiv gearbeitet wird. Fans sollten also nicht allzu bald damit rechnen.

Originalmeldung vom 12. Oktober 2018, um 10:26 Uhr

Nach dem anstehenden Release der „Eternal Collection“ von Diablo 3 für die Nintendo Switch plant Blizzard für alle unterstützten Systeme auch plattformübergreifendes Zusammenspielen (Crossplay) zu ermöglichen. Dies gab ein Vertreter des Unternehmens gegenüber Business Insider bekannt. „Es ist eine Frage von wann und nicht ob“, so der Sprecher.

Um jede Plattform mit einbeziehen zu können, arbeitet das im kalifornischen Irvine ansässige Studio sowohl mit Microsoft als auch Sony zusammen. Letzterer hat erst kürzlich seine bisherige Haltung gegenüber den plattformübergreifenden Spielerfahrungen aufgegeben und eine PS4-Crossplay-Beta für den Multiplayer-Shooter Fortnite angekündigt. Wann genau Diablo 3 mit der Möglichkeit bedacht wird, ließ Blizzard vorerst noch offen. Die Umsetzung des Spiels für Nintendos Hybridkonsole wird ab dem 2. November im Handel erhältlich sein.