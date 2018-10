Creaks: Amanita Design gibt die Arbeit an neuem Adventure bekannt

PC Switch XOne PS4

Die Entwickler von Amanita Design haben in der letzten Woche ihr neustes Projekt enthüllt: Creaks. Allzu viel haben die Tschechen dabei nicht bekanntgegeben, auf der Landingpage des Titels auf der Studio-Homepage steht schlicht "Triff in Creaks deine neuen Nachbarn". Dem Trailer zum Spiel, den wir euch am Ende dieser News eingebettet haben, könnt ihr jedoch entnehmen, dass sich der Titel gut in die bisherigen Arbeiten des Studios, wie zum Beispiel die Samorost-Serie (zum Indie-Check von Samorost 3), Machinarium (zum Test, Note: 8.0) oder Botanicula, einreiht: Ein ganz eigener Grafik-Stil und puzzle-orientiertes Gameplay.

Nach Informationen des Magazins PC Gamer wird Creaks von einem neuen Team entwickelt, das unter der Leitung des tschechischen Illustratoren Radim Jurda arbeitet. Die Musik steuert der, auch als Hidden Orchestra bekannte, schottische Elektronik-Musiker Joe Acheson bei. Geplant ist, dass Creaks für PC und Konsolen im Laufe des Jahres 2019 erscheinen soll.